"Крим - це Україна". У Пентагоні не проти ударів ЗСУ американською зброєю по півострову

Дозвіл США на удари ЗСУ по території Росії

Нагадаємо, США дозволили Україні використовувати надану американську зброю для ударів по території Росії. Проте Вашингтон встановив обмеження - використовувати зброю США можна лише на прикордонних територіях.

Пізніше в Інституті вивчення війни (ISW) повідомили, що західні країни ведуть дискусії про дозвіл на атаки території Росії без обмежень по напрямках чи глибині російського тилу.

При цьому в ISW зазначили, що президент США Джо Байден проти того, щоб дозволити ЗСУ завдавати ударів з американської зброї по військових цілях в оперативних зонах або глибокому тилу Росії.

А сьогодні ЗМІ повідомляли, що багато чиновників в США та за кордоном наполягають на тому, щоб Білий дім скасував усі обмеження щодо застосування ЗСУ американського озброєння проти території Росії.

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