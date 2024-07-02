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"Крим - це Україна". У Пентагоні не проти ударів ЗСУ американською зброєю по півострову

Фото: речник Пентагону Патрік Райдер (facebook.com/InternationalDefenceDesk)
Автор: Тетяна Степанова

Позиція Сполучених Штатів щодо застосування українською армією американської зброї по території Росії наразі залишається незмінною, однак це не стосується російських військових об'єктів у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Пентагону Патріка Райдера під час брифінгу.

"Наша політика щодо використання (ЗСУ - ред.) далекобійної зброї по Росії не змінилася", - сказав Райдер, відповідаючи на питання, чи обговорювалася ця тема під час зустрічі міністрів оборони України та США.

Водночас у відповідь на уточнення, чи стосується це окупованого Криму, він зазначив, що "Крим - це Україна".

Дозвіл США на удари ЗСУ по території Росії

Нагадаємо, США дозволили Україні використовувати надану американську зброю для ударів по території Росії. Проте Вашингтон встановив обмеження - використовувати зброю США можна лише на прикордонних територіях.

Пізніше в Інституті вивчення війни (ISW) повідомили, що західні країни ведуть дискусії про дозвіл на атаки території Росії без обмежень по напрямках чи глибині російського тилу.

При цьому в ISW зазначили, що президент США Джо Байден проти того, щоб дозволити ЗСУ завдавати ударів з американської зброї по військових цілях в оперативних зонах або глибокому тилу Росії.

А сьогодні ЗМІ повідомляли, що багато чиновників в США та за кордоном наполягають на тому, щоб Білий дім скасував усі обмеження щодо застосування ЗСУ американського озброєння проти території Росії.

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