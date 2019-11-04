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Криклий спрогнозировал сроки разделения "Укрзализныци"

Новости » Политика     04.11.2019 - 09:59
Криклий спрогнозировал сроки разделения "Укрзализныци"
Фото: Владислав Криклий (РБК-Украина)

Разделение УЗ может занять до двух лет

Разделение "Укразализныци" на три компании может продлиться от одного до двух лет. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По его словам, для разделения "Укрзализныци" нужен переходный период, потому что кроме самой реформы необходимо готовиться к изменению организационной структуры.

"Переходный период минимум год, но будем стараться уложиться в срок не более чем два года. Мы общались с коллегами из Польши, у них анбандлинг железной дороги длился два с половиной года. Они это достаточно удобно и правильно сделали, и, думаю, мы можем учитывать и их опыт. А есть и другие, например, Германия. Там процесс длится два десятка лет", - отметил министр.

Напомним, ранее Криклий заявил, что Кабинет министров будет отзывать своих представителей из наблюдательного совета "Укрзализныци". Кроме того, в интервью РБК-Украина он рассказал, планируется ли смена руководства компании.

Отметим, на сегодня правительство и Верховная рада готовят законопроект, который разделит "Укрзализныцю" на три различные по направлениям компании. Планируется, что будут созданы компании, которые отдельно будут заниматься инфраструктурой, пассажирскими и грузовыми перевозками.

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