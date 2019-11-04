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Криклій спрогнозував терміни розподілу "Укрзалізниці"

Новини » Політика     04.11.2019 - 09:59
Криклій спрогнозував терміни розподілу "Укрзалізниці"
Фото: Владислав Криклій (РБК-Україна)

Розподіл УЗ може зайняти до двох років

Розподіл "Укразализныци" на три компанії може тривати від одного до двох років. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів міністр інфраструктури Владислав Криклій.

За його словами, для розподілу "Укрзалізниці" потрібен перехідний період, тому що крім самої реформи необхідно готуватися до зміни організаційної структури.

"Перехідний період мінімум рік, але будемо намагатися укластися в строк не більше ніж два роки. Ми спілкувалися з колегами з Польщі, у них анбандлінг залізниці тривав два з половиною роки. Вони це досить зручно і правильно зробили, і, думаю, ми можемо враховувати й їхній досвід. А є й інші, наприклад, Німеччина. Там процес триває два десятки років", - зазначив міністр.

Нагадаємо, раніше Криклій заявив, що Кабінет міністрів буде відкликати своїх представників з наглядової ради "Укрзалізниці". Крім того, в інтерв'ю РБК-Україна він розповів, чи планується зміна керівництва компанії.

Зазначимо, на сьогодні уряд і Верховна рада готують законопроект, який розділить "Укрзалізницю" на три різні за напрямками компанії. Планується, що будуть створені компанії, які окремо будуть займатися інфраструктурою, пасажирськими і вантажними перевезеннями.

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Новини України УкрзалізницяреформиВладислав Криклій
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