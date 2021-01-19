У Криклія віддали проектування Закарпатського аеропорту 2-місячній компанії

Фото: міністр інфраструктури Владислав Криклій (РБК-Україна)

Тендер на розробку проектної документації з будівництва нового аеропорту на Закарпатті виграла компанія, зареєстрована менш ніж півроку тому і не показала найкращу цінову пропозицію.

Про це свідчать дані в системі публічних закупівель ProZorro, передають "Українські новини".

Повідомляється, що державне підприємство "Фінансування інфраструктурних проектів" ("Фінінпро") має намір домовитися з консорціумом "Ленд Буд Проект Юа" (Київ) про розробку передпроектної документації з будівництва нового аеропорту у Закарпатській області за 4,22 млн гривень.

Згідно з даними системи публічних закупівель ProZorro, державне підприємство Міністерства інфраструктури під керівництвом Владислава Криклія відхилило найвигіднішу пропозицію ТОВ "Проектдормісттехнологія" (3,597 млн гривень), оскільки воно не виправило виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності у відомостях і документах.

Потім було відхилено пропозицію ПП "Мегапроект" в 3,6 млн гривень, оскільки підприємство не подало довідку з банку про наявність повного грошового покриття на весь термін дії відповідної гарантії та виписку з банку по рахунку покриття.

Також в тендері брали участь ТОВ "Грань" (4,24 млн гривень), Південний державний проектно-конструкторський та науково-дослідний інститут авіаційної промисловості (4,37 млн гривень), ТОВ "Будівельна столиця" (4,7 млн гривень) і компанія Cem Balkan Mimarlik Muhendislik Musavirlik (Туреччина, 4,8 млн гривень).

Технічне завдання передбачає нове будівництво аеродромного комплексу з доведенням його параметрів до рівня забезпечення експлуатації повітряних суден кодової букви "З" (тип Boeing -737) без обмежень.

При цьому потрібно передбачити черги і пускові комплекси для виділення окремих частин аеропорту з можливістю експлуатації різними суб'єктами господарювання.

Термін виконання робіт - до 30 квітня 2021 року.

Згідно з Єдиного держреєстру юросіб і фізосіб-підприємців, засновниками "Ленд Буд Проект Юа" є ТОВ "Ленд Буд Юа" та ПП "Парк нових технологій" (обидва - Київ), а кінцевим бенефіціаром - Акшин Салвер оглі Юсифов.

Компанія зареєстрована в жовтні 2020 року, її статутний капітал становить 50 тис. гривень, працює у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надає послуги технічного консультування в цих сферах.

Нагадаємо, у вересні 2020 Зеленський анонсував будівництво нового аеропорту у Закарпатській області до 2024 року.

Спочатку передбачалося, що цей аеропорт буде розміщуватися в Мукачево.

У грудні 2019 Кабінет Міністрів відмовився від намірів щодо будівництва нового аеропорту "Придніпров'я" у Дніпропетровській області.