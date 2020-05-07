Криклий рассказал, как будет работать общественный транспорт после 22 мая

До 22 мая резких изменений по работе общественного транспорта не будет, и большее количество людей сможет пользоваться им после этой даты. Об этом рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий в эфире "Сніданку з 1+1", - передает корреспондент РБК-Украина.

Однако, Криклий говорит, что точной даты открытия метро в Украине нет.

"Если мы говорим о более широкий круг, который сможет использовать общественный транспорт, то это уже после 22 мая. Однако можно отметить, что будет функционировать весь транспорт как в Украине, так и в Украине в рамках новой реальности. То есть тотальный масочный режим, обязательный температурные проверки в местах большого скопления, постоянная дезинфекция", - заявил министр.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров планирует увеличить количество мест в общественном транспорта в рамках адаптивного карантина. Как он отметил, в этом вопросе общая ответственность с местной властью, когда все аспекты этого решения будут просчитаны.

Также мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в рамках ослабления карантина наземный общественный транспорт будет работать в ограниченном режиме до 22 мая.