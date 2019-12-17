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Криклий может быть причастен к лоббизму в терминале "Борисполя", - аналитика

Новости » Политика     17.12.2019 - 10:52
Криклий может быть причастен к лоббизму в терминале "Борисполя", - аналитика
Иллюстративное фото (facebook.com airportboryspil)

Украинские компании заявляют, что сдача в аренду коммерческих площадей блокируется на уровне чиновников

Министр инфраструктуры Владислав Криклий может быть причастен к лоббизму в терминале "Борисполя". Такое предположение сделали авторы материала на "Апострофе" – "Министерство Криклия, лобби McDonald’s и убытки в 2 миллиона гривен ежедневно: кто виноват, и что делать?".

Отмечается, что терминал F открылся в апреле, и с тех пор потенциальные арендаторы, подавшие заявки и в отношении которых началась законная процедура конкурса, не могут получить в нем площади для работы.

По мнению СМИ, аналогичная ситуация наблюдалась в терминале D, там конкурсные условия были изменены так, чтобы арендаторами стали предприятия группы "БФ", предположительно связанной с экс-нардепом от НФ Андреем Иванчуком, также им якобы помогал нынешний заместитель министра Криклия – Олег Ющенко. В АМКУ назвали такие действия "дискриминационными".

Пострадавшими сторонами в этой истории себя называют украинские компании ООО "Премиум Авиа Солюшнз" и ООО "Рестхолдинг", которые уже были в процессе конкурсной процедуры на аренду площадей в "Борисполе". Компании заявили, что понесли немалые расходы в связи с участием в конкурсе, но неожиданно для них Министерство отменило конкурс в разгар его проведения.

Но тут же стало известно, что фаст-фуд "МакДональдс" имеет намерение зайти в "Борисполь", что подтвердил министр инфраструктуры. За такие заявления министра заподозрили в возможном лоббизме.

Дальше Криклий обьявил о "новом прозрачном конкурсе". Вышеуказанные компании считают, что Министерство инфраструктуры и ФГИ могли умышленно остановить законную существующую процедуру конкурса в интересах других лиц. С соответствующим обращением вышеупомянутые компании обратились с заявлением в НАБУ. НАБУ пока никаких действий не предпринимает.

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Новости Украины БориспольМИУВладислав Криклий
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