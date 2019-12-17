Криклій може бути причетний до лобізму в терміналі "Борисполя", - аналітика

Ілюстративне фото (facebook.com airportboryspil)

Українські компанії заявляють, що здача в оренду комерційних площ блокується на рівні чиновників

Міністр інфраструктури Владислав Криклій може бути причетний до лобізму в терміналі "Бориспіль". Таке припущення зробили автори матеріалу на "Апострофі" – "Міністерство Криклія, лобі McDonald's і збитки в 2 мільйони гривень щодня: хто винен і що робити?".

Наголошується, що термінал F відкрився в квітні, і з тих пір потенційні орендарі, які подали заявки і щодо яких почалася законна процедура конкурсу, не можуть отримати в ній площі для роботи.

На думку ЗМІ, аналогічна ситуація спостерігалася в терміналі D, там конкурсні умови були змінені так, щоб орендарями стали підприємства групи "БФ", імовірно пов'язаної з екс-нардепом від НФ Андрієм Іванчуком, також їм нібито допомагав нинішній заступник міністра Криклія – Олег Ющенко. В АМКУ назвали такі дії "дискримінаційними".

Потерпілими сторонами в цій історії себе називають українські компанії ТОВ "Преміум Авіа Солюшнз" і ТОВ "Рестхолдинг", які вже були в процесі конкурсної процедури на оренду площ у "Борисполі". Компанії заявили, що понесли чималі витрати у зв'язку з участю в конкурсі, але несподівано для них Міністерство скасувало конкурс в розпал його проведення.

Але тут же стало відомо, що фаст-фуд "МакДональдс" має намір зайти в "Бориспіль", що підтвердив міністр інфраструктури. За такі заяви міністра запідозрили у можливому лобізмі.

Далі Криклій оголосив про "новий прозорий конкурс". Вищевказані компанії вважають, що Міністерство інфраструктури і ФДМ могли навмисне зупинити законну існуючу процедуру конкурсу в інтересах інших осіб З відповідним зверненням вищезгадані компанії звернулися із заявою в НАБУ. НАБУ поки ніяких дій не робить.