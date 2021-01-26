Криклий оценил возможность перезагрузки Кабмина в этом году

Министр инфраструктуры Владислав Криклий оценил возможность полной перезагрузки Кабинета министров в этом году. Он считает это возможно, но достаточно рискованно.

Об этом Криклий заявил в интервью РБК-Украина.

"Если говорить о моих личных прогнозах - знаете, может быть все. Но учитывая разные желания, интенции, настроения в Верховной раде, мне кажется, что полная перезагрузка довольно рискованным", - сказал Криклий.

По его словам, в случае полной перезагрузки правительства будет труднее сформировать состав, который хотят получить в результате голосования в парламенте.

"Придется уже больше прислушиваться к оппозиционным фракциям. На самом деле, это уже будет классической коалициадой. И здесь уже вопрос: какие у кого будут предложения, видение. Тогда уже разделяется ответственность, и не факт, что ситуация будет двигаться в том направлении, что раньше", - добавил министр.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что не считает возможным говорить сейчас о смене правительства.

Напомним, источники РБК-Украина в "Слуге народа" заявили, что назначение Юрия Витренко министром энергетики может привести к перезагрузке правительства. В частности, его назначение рассматривается как испытательный срок перед премьерством.