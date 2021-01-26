Криклій оцінив можливість перезавантаження Кабміну в цьому році

Міністр інфраструктури Владислав Криклій оцінив можливість повного перезавантаження Кабінету міністрів у цьому році. Він вважає це можливо, але досить ризиковано.

Про це Криклій заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

"Якщо говорити про мої особисті прогнозах - знаєте, все може бути. Але враховуючи різні бажання, інтенції, настрої у Верховній раді, мені здається, що повне перезавантаження досить ризикованим", - сказав Криклій.

За його словами, у разі повного перезавантаження уряду буде важче сформувати склад, який хочуть отримати в результаті голосування в парламенті.

"Доведеться вже більше прислухатися до опозиційних фракцій. Насправді, це вже буде класичної коаліціадою. І тут вже питання: які в кого будуть пропозиції, бачення. Тоді вже поділяється відповідальність, і не факт, що ситуація буде рухатися в тому напрямку, що раніше", - додав міністр.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що не вважає можливим говорити зараз про зміну уряду.

Нагадаємо, джерела РБК-Україна в "Слуги народу" заявили, що призначення Юрія Вітренко міністром енергетики може призвести до перезавантаження уряду. Зокрема, його призначення розглядається як випробувальний термін перед прем'єрством.