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Криклий объяснил, как проходить тестирование на коронавирус в аэропорту

Вторник 14 июля 2020 12:32
Криклий объяснил, как проходить тестирование на коронавирус в аэропорту
Фото: аэропорт "Киев" (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Проходить тестирование могут все, кто хочет досрочно прекратить самоизоляцию

В Министерстве инфраструктуры розъяснили, как проходить тестирование на коронавирус в аэропорту. Проходить тестирование могут все, кто хочет досрочно прекратить самоизоляцию.

Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий написал на своем Telegram-канале.

Также этими услугами могут воспользоваться пассажиры, которые выезжают из Украины в те страны, где обязательным условием является наличие отрицательного результата на COVID-19.

Как проходит тестирование:

Забор материала производится в пункте забора в аэропорту. Результаты теста будут готовы через 24 часа, после чего эта информация автоматически передается сначала в Центр общественного здоровья, а затем - в приложение "Дий вдома".

Тест оплачивается исключительно онлайн. При его сдаче необходимо заполнить распечатанную форму с подписью лица, которое тестируется. Номер телефона указывается в форме, должен совпадать с вашим номером в приложении “Дий вдома”.

Напомним, Криклий рассказал, какие, на сегодня, условия для путешествий в ряд стран мира.

Отметим, для украинских туристов уже открыты 25 направлений для путешествий.

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