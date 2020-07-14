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Криклій пояснив, як проходити тестування на коронавірус в аеропорту

Вівторок 14 липня 2020 12:32
Криклій пояснив, як проходити тестування на коронавірус в аеропорту
Фото: аеропорт "Київ" (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Проходити тестування можуть усі, хто хоче достроково припинити самоізоляцію

У Міністерстві інфраструктури роз'яснили, як проходити тестування на коронавірус в аеропорту. Проходити тестування можуть усі, хто хоче достроково припинити самоізоляцію відповідно до алгоритму припинення самоізоляції.

Про це міністр інфраструктури Владислав Криклій написав на своєму Telegram-каналі.

Також цими послугами можуть скористатися пасажири, які виїжджають з України до тих країн, де обов’язковою умовою є наявність негативного результату на COVID-19.

Як проходить тестування:

Забір матеріалу проводиться у пункті забору в аеропорту. Результати тесту будуть готові через 24 години, після чого ця інформація автоматично передається спочатку у Центр громадського здоров’я, а потім - у додаток "Дій вдома".

Тест оплачується виключно онлайн. При його здачі необхідно заповнити роздруковану форму з підписом особи, яка тестується. Номер телефону, що вказується у формі, повинен збігатися з вашим номером у додатку “Дій вдома”.

Нагадаємо, Криклій розповів, які, станом на сьогодні, умови для подорожей в ряд країн світу.

Зазначимо, для українських туристів вже відкрито 25 напрямків для подорожей.

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