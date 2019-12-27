Очевидцы рассказали детали авиакатастрофы в Казахстане

Пассажиры потерпевшего крушение в Казахстане самолета рассказали о происшествии. Об этом сообщает портал Tengrinews.kz.

Одна из пассажиров отметила, что самолет должен был взлететь в 07:05 по местному времени (03:05 по киевскому времени), однако вылет задержали. Женщина рассказала, что самолет два раза поднимался и терял высоту. Женщина говорит, что лайнер "криво летел".

Потом она услышала громкий звук, удар и грохот. Пассажирка вышла из воздушного судна по его крылу. Она добавила, что вокруг кричали о том, что самолет может взорваться.

Другой пассажир, Аслан Назаралиев, рассказал, что, после того как лайнер начал набирать высоту, его крылья стали раскачиваться. После этого самолет упал. Назаралиев сообщил, что пассажиры вылезали из лайнера по обледеневшему крылу через иллюминатор. Он также отметил, что спасатели долго добирались до места происшествия, поэтому пассажиры сами помогали друг другу выходить из воздушного судна.

Напомним, по последним данным, в результате крушения самолета в Казахстане погибли 15 человек. Министерство внутренних дел Казахстана начало расследование авиакатастрофы в стране.

Отметим, в Казахстане разбился самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air, на борту которого находилось 100 человек. На борту было 93 пассажира, среди них 3 младенца. И 5 членов экипажа.