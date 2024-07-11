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Крейчікова здолала Рибакіну та стала другою фіналісткою Вімблдона-2024

Фото: Барбора Крейчікова пробилася у фінал трав'яного мейджора (wimbledon.com)
Автор: Антон Федорців

Чеська тенісистка Барбора Крейчікова перемогла представницю Казахстану Єлену Рибакіну в 1/2 фіналу Вімблдонського турніру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Вімблдон-2024, 1/2 фіналу, жінки

Крейчікова – Рибакіна – 2:1 (3:6, 6:3, 6:4)

 

У першій партії казахська тенісистка стартувала надзвичайно потужно. З двома брейками вона до середини сету створила неймовірний гандикап (4:0). Проте, чешка відшукала сили, щоб нав'язати боротьбу Рибакіній (3:5). Однак, оформити камбек Крейчікова вже не встигла.

Зате вона реваншувалася в другій партії. Щоправда, виглядала чеська тенісистка не так переконливо. Тим не менше, Крейчікова стабілізувала гру на власних подачах, а в потрібний момент оформила брейк і створила перевагу (4:2). Рибакіна намагалася опиратися, відіграла 5 сетболів у дев'ятому геймі, але змушена була поступитися.

За схожим сценарієм пішла і третя партія. Однак, цього разу хід у середині сету зробила чеська тенісистка. Крейчікова ззовні легко взяла подачу представниці Казахстану та заволоділа ініціативою. Далі вона зосередилася на власних і в десятому геймі оформила перемогу "під нуль".

У фіналі Крейчікова зустрінеться з італійкою Ясміне Паоліні. Суперниця чешки в трьох сетах здолала опір хорватки Донни Векіч. Фінал відбудеться в суботу, 13 липня.

До слова, напередодні Світоліна в двох сетах поступилася Рибакіній в 1/4 фіналу мейджора.

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