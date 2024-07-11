Крейчикова одолела Рыбакину и стала второй финалисткой Уимблдона-2024

Уимблдон-2024, 1/2 финала, женщины

Крейчикова – Рыбакина – 2:1 (3:6, 6:3, 6:4)

В первой партии казахская теннисистка стартовала очень мощно. С двумя брейками она к середине сета создала невероятный гандикап (4:0). Впрочем, чешка отыскала силы, чтобы навязать борьбу Рыбакиной (3:5). Однако оформить камбэк Крейчикова уже не успела.

Зато она реваншировалась во второй партии. Правда, выглядела чешская теннисистка не так убедительно. Тем не менее, Крейчикова стабилизировала игру на собственных подачах, а в нужный момент оформила брейк и создала преимущество (4:2). Рыбакина пыталась сопротивляться, отыграла 5 сетболов в девятом гейме, но вынуждена была уступить.

По схожему сценарию пошла и третья партия. Однако в этот раз ход в середине сета сделала чешская теннисистка. Крейчикова внешне легко взяла подачу представительницы Казахстана и завладела инициативой. Далее она сосредоточилась на собственных и в десятом гейме оформила победу "под ноль".

В финале Крейчикова встретится с итальянкой Ясмине Паолини. Соперница чешки в трех сетах одолела сопротивление хорватки Донны Векич. Финал состоится в субботу, 13 июля.