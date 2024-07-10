Крейчікова здолала Остапенко в останньому чвертьфіналі Вімблдона

Вімблдон-2024, 1/4 фіналу, жінки

Остапенко – Крейчікова – 0:2 (4:6, 6:7)

Розпочали суперниці на рівних. Брейк Крейчікової в третьому геймі не став несподіванкою, але згодом виявився ключовим. Чешка зосередилася на власних подачах і не дозволила Остапенко відплатити тією ж монетою. Як наслідок, закрити сет Крейчіковій вдалося за 32 хвилини.

У другій партії латвійська тенісистка спробувала реваншуватися. З раннім брейком вона повела 3:1 у середині сету. Проте, представниця Чехії зуміла зламати такий перебіг подій. У сьомому та дев'ятому геймах Крейчікова узяла подачі опонентки та вийшла вперед (5:4).

Утім, Остапенко не здалася. Вона в запеклій боротьбі виборола пункт на подачі чеської тенісистки та закрутила інтригу до максимуму. Далі більше. Латвійка в боротьбі на власній подачі забезпечила собі тай-брейк, а Крейчікова оперативно цей додатковий гейм організувала.

Чешка першою помилилася, але Остапенко таким подарунком не скористалася. Більше того, вона втратила очки на двох поспіль власних подачах і дозволила опонентці піти у відрив. Зрештою, Крейчікова зуміла дотиснути латвійську тенісистку та вийшла на Рибакіну з Казахстану в півфіналі.