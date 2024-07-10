Крейчикова одолела Остапенко в последнем четвертьфинале Уимблдона

Уимблдон-2024, 1/4 финала, женщины

Остапенко – Крейчикова – 0:2 (4:6, 6:7)

Начали соперницы на равных. Брейк Крейчиковой в третьем гейме не стал неожиданностью, но впоследствии оказался ключевым. Чешка сосредоточилась на своих подачах и не позволила Остапенко отплатить той же монетой. Как следствие, закрыть сет Крейчиковой удалось за 32 минуты.

Во второй партии латвийская теннисистка попыталась реваншироваться. С ранним брейком она повела 3:1 в середине сета. Однако представительница Чехии сумела сломать такое течение событий. В седьмом и девятом геймах Крейчикова взяла подачи оппонентки и вышла вперед (5:4).

Впрочем, Остапенко не сдалась. Она в ожесточенной борьбе завоевала пункт на подаче чешской теннисистки и закрутила интригу до максимума. Дальше больше. Латышка в борьбе на собственной подаче обеспечила себе тай-брейк, а Крейчикова оперативно этот дополнительный гейм организовала.

Чешка первой ошиблась, но Остапенко таким подарком не воспользовалась. Более того, она потеряла очки на двух подряд собственных подачах и позволила оппонентке уйти в отрыв. В конце концов Крейчикова сумела дожать латвийскую теннисистку и вышла на Рыбакину из Казахстана в полуфинале.