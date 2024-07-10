RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Крейчикова одолела Остапенко в последнем четвертьфинале Уимблдона

Фото: Барбора Крейчикова впервые пробилась в четверку лучших (wimbledon.com)
Автор: Антон Федорцив

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова обыграла латвийку Елену Остапенко в 1/4 финала Уимблдонского турнира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Уимблдон-2024, 1/4 финала, женщины

Остапенко – Крейчикова – 0:2 (4:6, 6:7)

 

Начали соперницы на равных. Брейк Крейчиковой в третьем гейме не стал неожиданностью, но впоследствии оказался ключевым. Чешка сосредоточилась на своих подачах и не позволила Остапенко отплатить той же монетой. Как следствие, закрыть сет Крейчиковой удалось за 32 минуты.

Во второй партии латвийская теннисистка попыталась реваншироваться. С ранним брейком она повела 3:1 в середине сета. Однако представительница Чехии сумела сломать такое течение событий. В седьмом и девятом геймах Крейчикова взяла подачи оппонентки и вышла вперед (5:4).

Впрочем, Остапенко не сдалась. Она в ожесточенной борьбе завоевала пункт на подаче чешской теннисистки и закрутила интригу до максимума. Дальше больше. Латышка в борьбе на собственной подаче обеспечила себе тай-брейк, а Крейчикова оперативно этот дополнительный гейм организовала.

Чешка первой ошиблась, но Остапенко таким подарком не воспользовалась. Более того, она потеряла очки на двух подряд собственных подачах и позволила оппонентке уйти в отрыв. В конце концов Крейчикова сумела дожать латвийскую теннисистку и вышла на Рыбакину из Казахстана в полуфинале.

К слову, украинка Свитолина в двух сетах уступила Рыбакиной в 1/4 финала мэйджора.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТеннисУимблдон