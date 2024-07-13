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Крейчікова виграла Вімблдон-2024 у фіналі з Паоліні

Фото: Барбора Крейчікова взяла гору в трьох сетах (x.com/Wimbledon)
Автор: Антон Федорців

Чеська тенісистка Барбора Крейчікова здолала італійку Ясміне Паоліні у фіналі Вімблдонського турніру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Вімблдон-2024, фінал, жінки

Крейчікова – Паоліні – 2:1 (6:2, 2:6, 6:4)

 

Чешка класно стартувала, легко повівши з брейком 2:0. Паоліні спробувала перехопити ініціативу, але двома нагодами взяти подачу суперниці не скористалася. Натомість Крейчікова в п'ятому геймі оформила ще один брейк і за 36 хвилин завершила сет.

Друга партія тривала стільки ж. Тільки тепер потужний дебют видала італійська тенісистка. Паоліні з набраним на подачі опонетки очком повела 3:0. Вона надала Крейчіковій можливість розмочити рахунок, але у восьмому геймі записала в актив другий брейк і закрила сет.

У вирішальній партії обидві тенісистки грали обережно. Передусім вони зосередилися на власних подачах, тож у певний момент почало здаватися, що тай-брейку не уникнути. Однак, у сьомому геймі Крейчікова впіймала італійку на помилці та взяла її подачу. Довела ж матч до перемоги чеська тенісистка на власних подачах.

Отже, Крейчікова вперше в кар'єрі тріумфувала на Вімблдоні. Водночас на турнірах серії "Гренд Слем" ця перемога стала для 28-річної чешки другою після French Open-2021. Успіх на трав'яному мейджорі забезпечить переможниці підйом у рейтингу WTA на два десятки позицій вгору.

До слова, раніше підрахували заробіток Світоліної та інших українців на Вімблдоні-2024.

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