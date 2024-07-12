ua en ru
Пт, 12 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Мільйонів фунтів із хвостиком на всіх. Скільки заробили українці на Вімблдоні-2024

Лондон, П'ятниця 12 липня 2024 11:30
UA EN RU
Мільйонів фунтів із хвостиком на всіх. Скільки заробили українці на Вімблдоні-2024 Фото: Еліна Світоліна заробила вдвічі більше за Марту Костюк (wimbledon.com)
Автор: Антон Федорців

Провідні вітчизняні тенісисти на чолі з Еліною Світоліною заробили цьогоріч на Вімблдонському турнірі понад 1,2 млн фунтів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BTU.

Найтитулованіша українка дісталася до чвертьфіналу змагань, де програла казахській тенісистці Рибакіній. Такий поступ Світоліної дозволив їй збагатитися на 375 тисяч фунтів.

Другою у списку стала перша ракетка України Марта Костюк. Вона дійшла до третього раунду змагань в одичному та парному розрядах, тож заробила 164 тисячі фунтів. Натомість Даяна Ястремська теж зіграла в 1/16 фіналу, але поступилася на старті міксту, тому зупинилася на 153-х тисячах.

Понад півсотні тисячі фунтів заробили ще 5 тенісисток. Зокрема, Юлія Стародубцева та Дар'я Снігур отримають по 93 тисячі, випередивши досвідченіших Ангеліну Калініну (67,875 тисяч) та Лесю Цуренко (60). Найменші заробітки в тріо Анастасії Соболєвої, Віталія Сачка та Іллі Марченка (по 15 тисяч).

Тріумфатор турніру в одиночному розряді заробить 2,7 млн. Тим часом фіналісти змагань збагатяться на 1,4 млн фунтів. Щоправда, левову частку призових (40-45%) спортсменам доведеться залишити в Сполученому Королівстві через податки.

До слова, напередодні Крейчікова вибила Рибакіну на шляху до фіналу Вімблдона-2024.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теніс Еліна Світоліна Марта Костюк Даяна Ястремська Уимблдон
NEWS
Понад 1000 окупантів і 5 крилатих ракет за добу: Генштаб оновив втрати загарбників
Понад 1000 окупантів і 5 крилатих ракет за добу: Генштаб оновив втрати загарбників
DAILY
Економіст Юрій Городніченко: У нас немає часу чекати, поки російська економіка завалиться
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Економіст Юрій Городніченко: У нас немає часу чекати, поки російська економіка завалиться