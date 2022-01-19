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На Крещение по всей Украине будут дежурить почти 4000 спасателей

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Украина, Среда 19 января 2022 08:24
На Крещение по всей Украине будут дежурить почти 4000 спасателей Фото: на Крещение по всей Украине будут дежурить почти 4000 спасателей (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 19 января в день Крещения на водоемах Украины будут дежурить почти 4000 спасателей. Всего по всей стране установлено 840 спасательных постов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр МВД.

"О безопасности на воде сегодня позаботятся почти 4 тысячи спасателей ГСЧС на более 840 спасательных постах на территории страны", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, спасатели призывают нырять в воду только в оснащенных для этого местах.

Отметим, сегодня, в день Крещения непогода постепенно утихнет - ветер ослабнет, будет снежить только местами. При этом морозы усилятся, ночью местами до -10.

Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, при каких болезнях купаться в ледяной воде категорически запрещено.

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ГСЧС Крещение
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