На Водохреще по всій Україні чергуватимуть майже 4000 рятувальників
Фото: на Водохреще по всій Україні чергуватимуть майже 4000 рятувальників (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Сьогодні, 19 січня у день Водохреща на водоймах України чергуватимуть майже 4000 рятувальників. Загалом по всій країні встановлено 840 рятувальних постів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр МВС.
"Про безпеку на воді сьогодні подбають майже 4 тисячі рятувальників ДСНС на понад 840 рятувальних постах на території країни", - йдеться в повідомленні.
Разом з тим, рятувальники закликають пірнати у воду лише в оснащених для цього місцях.
Зазначимо, сьогодні, в день Водохреща негода поступово вщухатиме - вітер послабне, сніжитиме лише місцями. При цьому морози посиляться, вночі місцями до -10.
Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, при яких хворобах купатись в крижаній воді категорично заборонено.