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На Водохреще по всій Україні чергуватимуть майже 4000 рятувальників

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Україна, Середа 19 січня 2022 08:24
На Водохреще по всій Україні чергуватимуть майже 4000 рятувальників Фото: на Водохреще по всій Україні чергуватимуть майже 4000 рятувальників (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 19 січня у день Водохреща на водоймах України чергуватимуть майже 4000 рятувальників. Загалом по всій країні встановлено 840 рятувальних постів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр МВС.

"Про безпеку на воді сьогодні подбають майже 4 тисячі рятувальників ДСНС на понад 840 рятувальних постах на території країни", - йдеться в повідомленні.

Разом з тим, рятувальники закликають пірнати у воду лише в оснащених для цього місцях.

Зазначимо, сьогодні, в день Водохреща негода поступово вщухатиме - вітер послабне, сніжитиме лише місцями. При цьому морози посиляться, вночі місцями до -10.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, при яких хворобах купатись в крижаній воді категорично заборонено.

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