Крещение в Украине: на водоемах будут дежурить почти 2 тысячи спасателей

В каждой области Украины определили официальные места для купания на Крещение. На этих местах будут дежурить спасатели, водолазы и медработники.

Об этом сообщило Министерство внутренних дел Украины в Telegram-канале.

На водоемах уже установили более 600 спасательных постов. На Крещение будут дежурить почти 2 тысячи спасателей и 375 единиц техники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Кроме того, накануне Крещения спасатели напомнили правила безопасного погружения в воду:

окунаться следует в специально оборудованных местах у берега под присмотром спасателей и медиков;

разогреть тело перед купанием;

подходить к воде в удобной обуви;

погружаться по шею, не замочив голову, и не нырять в прорубь вперед головой;

не находиться в проруби более 1 минуты;

при выходе из проруби не держитесь непосредственно за металлические поручни;

после купания растереть себя полотенцем и надеть сухую одежду;

во избежание переохлаждения выпить горячий напиток.

Напомним, синоптики рассказали, какой будет погода на Крещение в Украине. Ожидаются сильные морозы, а на западе страны будет снежить.

Добавим, из-за сильных морозов в Украине развернули несколько тысяч пунктов обогрева.