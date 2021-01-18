Водохреще в Україні: на водоймах чергуватимуть майже 2 тисячі рятувальників

У кожній області України визначили офіційні місця для купання на Водохреща. На цих місцях будуть чергувати рятувальники, водолази та медпрацівники.
Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ України в Telegram-каналі.
На водоймах вже встановили понад 600 рятувальних постів. На Водохреща чергуватимуть майже 2 тисячі рятувальників та 375 одиниць техніки Держслужби з надзвичайних ситуацій.
Крім того, напередодні Водохреща рятувальники нагадали правила безпечного занурення у воду:
Нагадаємо, синоптики розповіли, якою буде погода на Водохреща в Україні. Очікуються сильні морози, а на заході країни буде сніжити.
Додамо, через сильні морози в Україні розгорнули декілька тисяч пунктів обігріву.