Нещодавно видання The Atlantic опублікувало матеріал про те, що глава Білого дому може послабити санкції проти Росії в обмін на звільнення політичних бранців.

Журналісти стверджували, що це могло б створити можливості для підписання ділових угод до завершення війни в Україні.

Згідно з даними інсайдерів, цим питанням у США займається посланець президента США у Східній Європі Джон Коул. Його план передбачав принцип "послуга за послугу".

Також відомо, що Коул хотів об'єднати свої зусилля зі Стівом Віткоффом, який є головною контактною особою Трампа з Москвою.

30 вересня речник Кремля Дмитро Пєсков уперше відреагував на інформацію The Atlantic про те, що Трамп підтримав ідею пом'якшення санкцій проти Росії в обмін на політичних в'язнів.

Він поскаржився на те, що в цій ситуації Білий дім нібито обрав хибний підхід.

"Ми категорично заперечуємо наявність будь-яких політичних в'язнів і вважаємо, що таке формулювання питання є абсолютно недоречним", - бідкається речник Кремля.

За словами Пєскова, російські та американські силовики підтримують контакти щодо обміну ув'язненими.