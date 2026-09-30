Нова ідея команди президента США Дональда Трампа щодо послаблення санкцій проти Росії сформульована неправильно.
Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Кремль. Новости".
Нещодавно видання The Atlantic опублікувало матеріал про те, що глава Білого дому може послабити санкції проти Росії в обмін на звільнення політичних бранців.
Журналісти стверджували, що це могло б створити можливості для підписання ділових угод до завершення війни в Україні.
Згідно з даними інсайдерів, цим питанням у США займається посланець президента США у Східній Європі Джон Коул. Його план передбачав принцип "послуга за послугу".
Також відомо, що Коул хотів об'єднати свої зусилля зі Стівом Віткоффом, який є головною контактною особою Трампа з Москвою.
30 вересня речник Кремля Дмитро Пєсков уперше відреагував на інформацію The Atlantic про те, що Трамп підтримав ідею пом'якшення санкцій проти Росії в обмін на політичних в'язнів.
Він поскаржився на те, що в цій ситуації Білий дім нібито обрав хибний підхід.
"Ми категорично заперечуємо наявність будь-яких політичних в'язнів і вважаємо, що таке формулювання питання є абсолютно недоречним", - бідкається речник Кремля.
За словами Пєскова, російські та американські силовики підтримують контакти щодо обміну ув'язненими.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Кремлі почали панікувати через "блокаду" Калінінграда й пригрозили Заходу помстою.
Також ми писали, хто саме в Конгресі США закликав Трампа посилити санкції проти Росії.