Як наголошується у зведенні, майже напевно інфляція в Росії буде вищою за цільовий показник Центрального банку Росії (ЦБ РФ) у 4% у 2025 році. Це станеться, незважаючи на зусилля ЦБ РФ щодо зниження інфляції шляхом підвищення відсоткових ставок із 7,5% у червні 2023 року до 21% у грудні 2024 року.

За даними британської розвідки, фактичний рівень інфляції 2024 року, ймовірно, був вищим за офіційно оголошений показник.

"Тиск на бізнес майже напевно зросте, якщо процентні ставки залишаться високими у 2025 році. Переважна більшість корпоративних дефолтів майже напевно відбудеться в цивільних галузях, що ще більше збільшить залежність від військово-промислового комплексу для стимулювання економічної активності", - наголошують у Міноборони Британії.