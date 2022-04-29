Для Кремля Медведчук не является ценным активом для обмена, - Подоляк

"Медведчука в Украине кто-то брендировал как человека влиятельного и важного для Российской Федерации. А выяснилось, что он им практически не нужен", - сказал он.

Подоляк отметил, что ценность сломать Мариуполь, уничтожить его, убить там практически всех защитников для России с пропагандистской точки зрения гораздо больше, чем забрать Медведчука или кого-либо.

"Поэтому, к сожалению, Медведчук - не актив. К сожалению, мы его обменять на наших ребят не можем", - сказал советник главы офиса президента.

Как отметил Подоляк, на условном столе переговоров об обмене лежат все предложения, включая возможность обменять Медведчука.

"Просто мы видим реакцию российской стороны, что для них Медведчук не является ценным активом. Вообще", - сказал он.

Напомним, ранее Медведчук обратился к президентам Украины и России с просьбой обменять его на защитников и мирных жителей Мариуполя.