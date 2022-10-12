Кремлівський глухий кут. Як Росія "змінює тактику" у війні і що говорять на Заході

Росія два дні поспіль масово обстрілювала українські міста, вдаючись до відкритого ракетного терору. Якщо раніше в генштабі РФ хоча б вдавали, що "демілітаризують" та "денацифікують" Україну, тепер Кремль навіть не намагається відхрещуватися від обстрілів.

Масовані ракетні атаки йдуть в унісон із натяками Москви про переговори, заяви кремлівських політиків транслюються одночасно із задовільними вигуками російської пропаганди. В Україні тим часом вкотре підвищується градус злості до агресора, а дипломати відкрито табуюють саме слово "переговори". Цивілізований світ, зрозуміло, їх у цьому підтримує.

Компенсація неспроможності

На восьмий місяць війни у Росії вирішили поміняти головного за "спецоперацією" і призначили на цю позицію головнокомандувача Повітряно-космічними силами Сергія Суровікіна. І в результаті його "рішучих" наказів Росія за останні дні війни випустила по Україні під сотню ракет і десятки дронів.

Київ після обстрілу 10 жовтня (фото: Getty Images)

За оцінками ЗМІ, ці залпи обійшлися російським платникам податків до 700 млн доларів. Щонайменше більше половини ракет, випущених нібито по "центрах прийняття рішень", було збито системою ППО.

Відверто безглузді дії російського командування спочатку планувалися як новий етап воєнної кампанії проти України. Суровікіну потрібно максимально вислужитися перед Путіним, показати, що він має принципово нове бачення на те, як Росія має воювати з Україною. І, звичайно, зробити якусь ефектну дію для картинки, яку використовує російська пропаганда. Пропаганді ж слід було подати факт безглуздих обстрілів по українських містах якщо не як переломний момент "СВО", то хоча б як його провісника.

У щоденному зведенні британської розвідки йдеться про те, що Суровікіну, окрім задоволення російського споживача, також необхідно в найкоротші терміни об'єднати міністерство оборони Росії, яке за час війни розформувалося на окремі фракції, що ворогують між собою.

Цілком можливо, що подібні масовані обстріли повторюватимуться з певною періодичністю для "видовищності" і стануть своєрідною зміною тактики РФ. Але робити це щодня Росія не може – для цього необхідно поповнювати та підвозити запаси, яких мало.

Міжнародні санкції вплинули на російський військово-промисловий комплекс. За словами голови Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, зараз окупанти використовують все, що є. Як приклад – обстріл Харкова та Миколаєва реактивною артилерією.

"Ресурсів для того, щоб ось так бити, і ми збиваємо, на довгу перспективу не вистачить. Але іноді ось так ось бити, раз на місяць на пару днів це влаштовувати... Ну, наскільки у них ще вистачить цих ракет на складах – цих Х -101, або Х-555", – міркує Мусієнко.

Не краща і ситуація із запасами "Калібрів" та "Іскандерів". Виробляти такі ракети у достатній кількості Росія не може через санкції, тому доводиться обмежувати їх використання та бити тим, що є. Крім того, необхідно обслуговувати повітряний транспорт, з якого також було здійснено атаки 10 та 11 жовтня. Це займає час та ресурс.

Сергій Суровікін (фото: росСМІ)

Подібним неприкритим тероризмом Путін намагається досягти одразу кількох цілей на двох полях. Усередині країни він хоче заспокоїти населення, незадоволене мобілізацією та провалами російської армії на фронтах, зміцнити власні позиції, що хитаються, і показати кремлівським елітам, що він – лідер, який приймає рішення.

Для міжнародного поля диктатор продовжує успішно вписуватися в рамки банального терориста – Путін сподівається залякати Захід, який, за розрахунком російського президента, спробує змусити Україну йти на невигідні їй умови у переговорах.

Насправді ж виходить із точністю навпаки – міноборони РФ розпадається на складові, українці згуртовуються, мобілізуються, на відміну від росіян, і з подвоєнним рвінням збирають гроші для ЗСУ. Захід же, бачачи реакцію України, втрачає свої останні аргументи у діалогах про можливі переговори та обіцяє прискорити постачання необхідного озброєння.

Як стверджує представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, військові "вершки" Москви все більше обурюються. "У самій Росії багато військових вважають абсолютно безглуздими масовані ракетні удари, тому що це просто марна трата тих самих запасів ракетних озброєнь з високою точністю. Нагадаємо, що понад 60% було нашою ППО знищено", – говорить Юсов.

На думку представника української розвідки, Росія у своїх конвульсіях, можливо, повторюватиме подібне та вигадуватиме нові теракти, тим більше, мобілізованих та "заліза" у неї достатньо. Проте стратегічно Кремль давно програв.

"Ми зараз бачимо в живому режимі, наскільки посилюється згуртування навколо України та мобілізація самого українського суспільства та нашої коаліції – це реакція США, Британії, Німеччини, Франції. Всього цивілізованого світу. І будь-які розмови Росії щодо визнання статусу окупованих територій виглядають шалено і безглуздо. Усі бачать, що ми маємо справу з терористами та маніяками", – зазначив Юсов.

Табу на переговори

Після масованої атаки ракет та дронів-камікадзе по Україні міжнародні організації та західні політики відреагували практично ідентично. Дії росіян світ назвав терористичними.

У світі почали більше говорити про Росію саме в контексті тероризму. В Естонії, наприклад, вирішили визнати РФ державою-терористом, глава Європейського парламенту Роберта Метсола вжила слово "терор", засуджуючи атаку Росії 10 жовтня. А в НАТО заявили, що програш України стане поразкою і самого Альяна, ще раз вказавши Росії на те, на чиєму боці перебувають збройні сили щонайменше 30 держав.

Крім того, союзники України відмовляються від риторики щодо можливих переговорів, про що каже міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Ніхто не наважився на це. Ми хоч і дипломати, але ми останніми днями, коли хтось намагається сказати слово переговори, просто затикаємо рот. Тому що після того, що зробила Росія, висновок тільки один – російські ракети і є відповідь Росії на переговори. І ми чітко говоримо це деяким країнам, які намагаються говорити про це", – сказав Кулеба.

При цьому міністр додав, що цю ж позицію озвучують і тим країнам, настрої яких коливаються від стримано-нейтральних до відверто проросійських. Це стосується, наприклад, прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який від початку війни сповідує риторику Кремля. На його думку, переговори мають бути вже не між Росією та Україною, а між Росією та західними країнами, зокрема США.

Віктор Орбан (фото: Facebook)

Нечисленний клуб "друзів Путіна", ймовірно, продовжить просувати тезу про те, що Росія воює не з Україною, а з усім Заходом, НАТО чи Штатами. Тому й переговори мають вестися не з Україною, а "більшим ворогом", з тим, кому Росія може протиставити себе і свою легендарну "другу армію світу".

До речі, Орбан одним із переговорників бачить колишнього президента США Дональда Трампа, який симпатизує Путіну, а нещодавно навіть заявив, що той не почав би війну, якби з нього не насміхалися.

Про переговори із Заходом, а не з Україною сказав також міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. Ініціативи від Москви, за його словами, не буде, але загалом Росія нібито готова. У Держдепі ж назвали цю заяву "позерством" і вкотре висловили підтримку Україні.

У цивілізованих країнах ні про які переговори не йдеться. Тут, зважаючи на все, дипломатичні настрої задає сама Україна, яка транслює відому тезу Америки про те, що Штати не ведуть переговорів із терористами.

Після того, як Володимир Зеленський своїм указом фактично закріпив статус "табу" на веденні будь-яких переговорів з чинним президентом Росії, і закликав країни "Великої сімки" не вступати в діалоги з Путіним, згадка про них, на думку Мусієнка, може трактуватися як поганий тон.

"Навіть якщо такі погляди будуть, то вони фактично будуть маргіналізовані. Це будуть маргінали, які говоритимуть і далі, що з Путіним можна про щось говорити", – зазначає Мусієнко.

В Україні антипереговорні настрої не просто зберігаються – з кожною наступною атакою по житловому будинку чи майданчику з людьми вони посилюються. Тепер стає очевидним, що різниці для українців між окупованим вісім років тому Донбасом та шість місяців тому Мелітополем більше не існує. Запит на звільнення всієї України без "заморожування" війни до певних кордонів як ніколи високий. І це те, чого в результаті досягає Росія, у зусиллях злякати українців і нав'язати їм свої переговорні позиції. Чим більший терор – тим принциповіша Україна.

Ще один ефект від масованих обстрілів РФ українськими містами – це можливість прискорити постачання необхідного Україні озброєння. Кулеба, торкаючись цього питання, зазначив, що отримав запити від державних органів щодо обсягу необхідної підтримки і справа стосується не лише техніки, а й засобів для подолання енергетичних проблем.

"Всі висловлюють співчуття, але я говорив кожному співрозмовнику, що поважаю і дякую за них, але зараз потрібні системи протиповітряної оборони, системи протиракетної оборони", – заявив міністр.

Після двох днів масштабного ракетного обстрілу є надія на те, що необхідні Україні системи ППО та інші важкі види озброєння "візуватимуться" швидше і більше. На думку Мусієнка, Росія таки прискорила постачання Україні військової техніки – такий запит мешканців Європи керівництвам країн.

За інформацією ЗМІ, в Україну вже надійшли системи ППО Iris-T. Також форсується постачання від США норвезьких систем NASAMS. "Крім того, я думаю, що тепер системами NASAMS не обмежиться. Вони будуть швидшими, але також ми отримаємо і засоби ППО близького радіусу дії Avenger і, можливо, навіть розширимо переговори про постачання в майбутньому систем Patriot. Ось, в принципі, чого Росія досягла" , – додав Мусієнко.

ПВО NASAMS (фото: gagadget com)

Якщо сьогодні українські оператори ППО збивають близько 60-70% цілей, із новими системами ефективність може досягати 80%. Таким чином, ефект від "нової військової кампанії" Кремля буде ще більше нівельований.

У світлі того, що Росія займається терором в онлайн-режимі, а все більше країн перестали шукати синоніми до слова "тероризм", було б логічно, якби США нарешті визнали Росію державою-терористом. Подібне рішення ще більше ізолює РФ від цивілізації, а для України відкриються нові перспективи боротьби з путінською армією.