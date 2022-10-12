Кремлевский тупик. Как Россия "меняет тактику" в войне и что говорят на Западе

Россия два дня подряд массово обстреливала украинские города, прибегая уже к открытому ракетному террору. Если раньше в генштабе РФ хотя бы делали вид, что "демилитаризируют" и "денацифицируют" Украину, теперь Кремль даже не пытается открещиваться от обстрелов.

Массированные ракетные атаки идут в унисон с намеками Москвы о переговорах, заявления кремлевских политиков транслируются одновременно с удовлетворительными воскликами российской пропаганды. В Украине, тем временем, в очередной раз повышается градус злости к агрессору, а дипломаты открыто табуируют само слово "переговоры". Цивилизованный мир, разумеется, их в этом поддерживает.

Компенсация несостоятельности

На восьмой месяц войны в России решили поменять главного по "спецоперации" и назначили на эту позицию главнокомандующего Воздушно-космическими силами Сергея Суровикина. И в результате его "решительных" приказов Россия за последние дни войны выпустила по Украине под сотню ракет и десятки дронов.

Киев после обстрелов 10 октября (фото: Getty Images)

По оценкам СМИ, эти залпы обошлись российским налогоплательщикам в сумму до 700 млн долларов. Как минимум больше половины ракет, выпущенных якобы по "центрам принятия решений", были сбиты системой ПВО.

Откровенно бессмысленные действия российского командования изначально планировались как новый этап военной кампании против Украины. Суровикину нужно максимально выслужиться перед Путиным, показать, что у него есть принципиально новое видение на то, как Россия должна воевать с Украиной. И, конечно, сделать какое-нибудь эффектное действие для картинки, которую использует российская пропаганда. Пропаганде же следовало преподнести факт бессмысленных обстрелов по украинским городам если не как переломный момент "СВО", то хотя бы как его предвестник.

В ежедневной сводке британской разведки речь идет о том, что Суровикину, помимо удовлетворения российского потребителя, также необходимо в кратчайшие сроки объединить Министерство обороны России, которое за время войны расформировалось на отдельные и враждующие между собой фракции.

Вполне возможно, что подобные массированные обстрелы будут повторяться с определенной периодичностью для "зрелищности" и станут своеобразной сменой тактики РФ. Но совершать подобное каждый день Россия не может – для этого необходимо пополнять и подвозить запасы, которых мало.

Международные санкции повлияли на российский военно-промышленный комплекс. По словам главы Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, сейчас оккупанты пустили в ход все, что есть. Как пример – обстрелы Харькова и Николаева реактивной артиллерией.

"Ресурсов для того, чтобы вот так бить, и мы сбиваем, на долгую перспективу не хватит. Но иногда вот так вот бить, раз в месяц на пару дней это устраивать… Ну, насколько у них еще хватит этих ракет на складах – этих Х-101, или Х-555", – рассуждает Мусиенко.

Не лучше и ситуация с запасами "Калибров" и "Искандеров". Производить такие ракеты в достаточном количестве Россия не может из-за санкций, поэтому приходится ограничивать их использование и бить тем, что есть. Кроме того, необходимо обслуживать воздушный транспорт, из которого также были совершены атаки 10 и 11 октября. Это также занимает время и ресурс.

Сергей Суровикин (фото: росСМИ)

Подобным неприкрытым терроризмом Путин пытается достичь сразу нескольких целей на двух полях. Внутри страны он хочет успокоить население, недовольное мобилизацией и провалами российской армии на фронтах, укрепить собственные шатающиеся позиции и показать кремлевским элитам, что он – лидер, который принимает решения.

Для международного поля диктатор продолжает успешно вписываться в рамки банального террориста – Путин надеется запугать Запад, который, по расчету российского президента, попытается заставить Украину идти на невыгодные ей условия в переговорах.

На деле же выходит с точностью да наоборот – минобороны РФ распадается на составные, украинцы сплочаются, мобилизуются, в отличие от россиян, и с удвоенной мощью собирают деньги для ВСУ. Запад же, видя реакцию Украины, теряет свои последние аргументы в диалогах о возможных переговорах и обещает ускорить поставки необходимого вооружения.

Как утверждает представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, военные "сливки" Москвы все больше негодуют. "В самой России много военных считают абсолютно бессмысленными массированные ракетные удары, потому что это просто пустая трата тех самых запасов ракетных вооружений с высокой точностью. Напомним, что более 60% было нашей ПВО уничтожены", – говорит Юсов.

По мнению представителя украинской разведки, Россия в своих конвульсиях, возможно, будет повторять подобное и придумывать новые теракты, тем более, мобилизованных и "железа" у нее достаточно. Однако стратегически Кремль давно проиграл.

"Мы сейчас видим в живом режиме, насколько усиливается сплочение вокруг Украины и мобилизация самого украинского общества и нашей коалиции – это реакция США, Британии, Германии, Франции. Всего цивилизованного мира. И любые разговоры России по признанию статуса-quo оккупированных территорий выглядят безумно и бессмысленно. Все видят, что мы имеем дело с террористами и маньяками", – отметил Юсов.

Табу на переговоры

После массированной атаки ракет и дронов-камикадзе по Украине международные организации и западные политики отреагировали практически идентично. Действия россиян мир назвал террористическими.

В мире стали больше говорить о России именно в контексте терроризма. В Эстонии, к примеру, приняли решение признать РФ государством-террористом, глава Европейского парламента Роберта Метсола употребила слово "террор", осуждая атаку России 10 октября. В НАТО же заявили, что проигрыш Украины станет поражением и самого Альяна, еще раз указав России на то, на чьей стороне находятся вооруженные силы по меньшей мере 30 государств.

Кроме того, союзники Украины отказываются от риторики по поводу возможных переговоров, о чем говорит министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Никто не решился на это. Мы хоть и дипломаты, но мы в последние дни, когда кто-то пытается сказать слово переговоры, просто затыкаем рот. Потому что после того, что сделала Россия, вывод только один – российские ракеты и есть ответ России на переговоры. И мы четко говорим это некоторым странам, которые пытаются говорить об этом", – сказал Кулеба.

При этом, министр добавил, что эту же позицию озвучивают и тем странам, чьи настроения колеблются от сдержанно-нейтральных до откровенно пророссийских. Это касается, к примеру, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который с начала войны исповедует риторику Кремля. По его мнению, переговоры должны быть уже не между Россией и Украиной, а между Россией и западными странами, в частности, США.

Виктор Орбан (фото: Facebook)

Немногочисленный клуб "друзей Путина", вероятно, продолжит продвигать тезис о том, что Россия воюет не с Украиной, а со всем Западом, НАТО или Штатами. Поэтому и переговоры должны вестись не с Украиной, а "врагом покрупнее", с тем, кому Россия может противопоставить себя и свою легендарную "вторую армию мира".

К слову, Орбан в качестве одного из переговорщиков видит бывшего президента США Дональда Трампа, который, скорее, симпатизирует Путину, а недавно даже заявил, что тот не начал бы войну, если бы над ним не насмехались.

Прямо о переговорах с Западом, а не с Украиной сказал также министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Инициативы от Москвы, по его словам, не будет, но в целом Россия якобы готова. В Госдепе же назвали это заявление "позерством" и в очередной раз выразили поддержку Украине.

В цивилизованных странах ни о каких переговорах речи нет. Здесь, судя по всему, дипломатические настроения задает сама Украина, которая транслирует известный тезис Америки о том, что Штаты не ведут переговоров с террористами.

После того как Владимир Зеленский своим указом фактически закрепил статус "табу" на ведении каких-либо переговоров с действующим президентом России, и призвал страны "Большой семерки" не вступать в диалоги с Путиным, упоминание о них, по мнению Мусиенко, может трактоваться как плохой тон.

"Даже если такие взгляды будут, то они фактически будут маргинализированы. Это будут маргиналы, которые будут говорить и дальше, что с Путиным можно о чем-то говорить", – отмечает Мусиенко.

В Украине антипереговорные настроения не просто сохраняются – с каждой следующей атакой по жилому дому или площадке с людьми они усиливаются. Теперь становится очевидно, что разницы для украинцев между оккупированным восемь лет назад Донбассом и шесть месяцев назад Мелитополем больше не существует. Запрос на освобождение всей Украины без "замораживания" войны до определенных границ как никогда высок. И это то, чего в итоге достигает Россия, в потугах испугать украинцев и навязать им свои переговорные позиции. Чем больший террор – тем принципиальнее Украина.

Еще один эффект от массированных обстрелов РФ по украинским городам – это возможность ускорить поставки необходимого Украине вооружения. Кулеба, касаясь этого вопроса, отметил, что получил запросы от государственных органов относительно объема необходимой поддержки и дело касается не только техники, но и средств для преодоления энергетических проблем.

"Все выражают соболезнования, но я говорил каждому собеседнику, что уважаю и благодарю за них, но сейчас нужны системы противовоздушной обороны, системы противоракетной обороны", – заявил министр.

После двух дней масштабных ракетных обстрелов есть надежда на то, что необходимые Украине системы ПВО и другие тяжелые виды вооружения будут "визироваться" быстрее и больше. По мнению Мусиенко, Россия таки ускорила поставки Украине военной техники – таков запрос жителей Европы по отношению к руководству стран.

По информации СМИ, в Украину уже поступили системы ПВО Iris-T. Также форсируется поставка от США норвежских систем NASAMS. "Кроме того, я думаю, что теперь системами NASAMS не ограничится. Они будут быстрее, но также мы получим и средства ПВО близкого радиуса действия Avenger и, возможно, даже расширим переговоры о поставках в будущем систем Patriot. Вот в принципе чего Россия достигла", – добавил Мусиенко.

ПВО NASAMS (фото: gagadget com)

Если сегодня украинские операторы ПВО сбивают около 60-70% целей, с новыми системами эффективность может достигать 80%. Таким образом эффект от "новой военной кампании" Кремля будет еще больше нивелирован.

В свете того, что Россия занимается террором в онлайн-режиме, а все больше стран перестали искать синонимы к слову "терроризм", было бы логично, если бы США, наконец, признали Россию государством-террористом. Подобное решение еще больше изолирует РФ от цивилизации, а для Украины откроются новые перспективы в борьбе с путинской армией.