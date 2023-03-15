Кремлівським чиновникам заборонили виїзд за кордон через побоювання дезертирства, - британська розвідка

Як зазначається у зведенні, деяким чиновникам доведеться здати свої паспорти Федеральній службі безпеки.

За даними британської розвідки, співробітники, які знаходяться ближче до центру влади, стикаються з більш жорсткими обмеженнями. Зокрема, кремлівським чиновникам заборонено усі закордонні поїздки на відпочинок.

Це розширення існуючих заходів, вжитих ще за радянських часів. Обмеження на поїздки були посилені після анексії Криму Росією у 2014 році, йдеться у повідомленні.

"Ці заходи, ймовірно, призначені для запобігання втечі або дезертирства все більш незадоволених чиновників", - зазначають у Міноборони Британії.

При цьому існує реальна можливість того, що обмеження на поїздки посилюватимуться для дедалі більшої кількості працівників державного сектору, йдеться у повідомленні.