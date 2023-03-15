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Кремлівським чиновникам заборонили виїзд за кордон через побоювання дезертирства, - британська розвідка

Фото: у Кремлі побоюються втечі чиновників (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

З початку російського вторгнення в Україну щодо російських державних службовців та робітників діють дедалі жорсткіші обмеження на поїздки за кордон. Заходи вжиті для запобігання втечі або дезертирства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, деяким чиновникам доведеться здати свої паспорти Федеральній службі безпеки.

За даними британської розвідки, співробітники, які знаходяться ближче до центру влади, стикаються з більш жорсткими обмеженнями. Зокрема, кремлівським чиновникам заборонено усі закордонні поїздки на відпочинок.

Це розширення існуючих заходів, вжитих ще за радянських часів. Обмеження на поїздки були посилені після анексії Криму Росією у 2014 році, йдеться у повідомленні.

"Ці заходи, ймовірно, призначені для запобігання втечі або дезертирства все більш незадоволених чиновників", - зазначають у Міноборони Британії.

При цьому існує реальна можливість того, що обмеження на поїздки посилюватимуться для дедалі більшої кількості працівників державного сектору, йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що у російських чиновників та співробітників державних компаній забирають закордонні паспорти. Таким чином, вони стають фактично невиїзними за межі РФ.

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