Кремлевским чиновникам запретили выезд за границу из-за опасений дезертирства, - британская разведка

Как отмечается в сводке, некоторым чиновникам придется сдать свои паспорта Федеральной службе безопасности.

По данным британской разведки, сотрудники, находящиеся ближе к центру власти, сталкиваются с более жесткими ограничениями. В частности, кремлевским чиновникам запрещены все зарубежные поездки на отдых.

Это расширение существующих мер, принятых еще в советское время. Ограничения на поездки были ужесточены после аннексии Крыма Россией в 2014 году, говорится в сообщении.

"Эти меры, вероятно, предназначены для предотвращения бегства или дезертирства все более недовольных чиновников", - отмечают в Минобороны Британии.

При этом существует реальная возможность того, что ограничения на поездки будут ужесточаться для все большего числа работников государственного сектора, говорится в сообщении.