Кремлівська кампанія "русифікації" повертається проти РФ, - ISW

Аналітики зазначають, що дії путінського режиму посилюють пронаціоналістичну ідеологію та критику національних меншин у Росії.

"Війна проти України дала можливість найбільш агресивним медійним особам консолідувати свою ідеологію і проєктувати її як на український народ, так і на неслов'янські меншини в самій РФ. Ця тенденція, ймовірно, посилюватиметься в міру продовження війни і переживе її, "пронизуючи російський внутрішній простір на довгі роки", - мовиться у звіті.

Фахівця вказують, що російські чиновники постійно обирають мігрантів та етнічні меншини "мішенями" для поповнення і формування збройних сил, що значною мірою "перекладає військовий тягар "русифікації" в Україні на громади та окремих осіб, які є його мішенями всередині країни".

В Інституті вивчення війни вважають, що непоодинокі випадки ксенофобії та расизму в РФ ілюструють суть внутрішньої "русифікації".

У цьому контексті аналітики нагадали, що голова слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін раніше закликав цілеспрямовано набирати мігрантів з Центральної Азії та Кавказу, які отримали російське громадянство, оскільки вони мають "конституційний обов'язок захищати країну, яка їх прийняла".

Основні висновки ISW: