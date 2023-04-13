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Кремлівська кампанія "русифікації" повертається проти РФ, - ISW

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Четвер 13 квітня 2023 04:16
Кремлівська кампанія "русифікації" повертається проти РФ, - ISW Фото: Президент РФ Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Так звана кампанія "русифікації", яку Кремль намагається проводити на тимчасово окупованих територіях України, приносить шкоду самій РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни.

Аналітики зазначають, що дії путінського режиму посилюють пронаціоналістичну ідеологію та критику національних меншин у Росії.

"Війна проти України дала можливість найбільш агресивним медійним особам консолідувати свою ідеологію і проєктувати її як на український народ, так і на неслов'янські меншини в самій РФ. Ця тенденція, ймовірно, посилюватиметься в міру продовження війни і переживе її, "пронизуючи російський внутрішній простір на довгі роки", - мовиться у звіті.

Фахівця вказують, що російські чиновники постійно обирають мігрантів та етнічні меншини "мішенями" для поповнення і формування збройних сил, що значною мірою "перекладає військовий тягар "русифікації" в Україні на громади та окремих осіб, які є його мішенями всередині країни".

В Інституті вивчення війни вважають, що непоодинокі випадки ксенофобії та расизму в РФ ілюструють суть внутрішньої "русифікації".

У цьому контексті аналітики нагадали, що голова слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін раніше закликав цілеспрямовано набирати мігрантів з Центральної Азії та Кавказу, які отримали російське громадянство, оскільки вони мають "конституційний обов'язок захищати країну, яка їх прийняла".

Основні висновки ISW:

  • Російська провоєнна спільнота продовжує прославляти звірства і виступати за посилення жорстокості.
  • Війська РФ провели обмежені наземні атаки поблизу Кремінної.
  • Також вони продовжили наземні атаки в Бахмуті, навколо нього, а також вздовж лінії Авдіївка-Донецьк.
  • Крім того, загарбники продовжують будувати оборонні споруди в окупованій Запорізькій області та Криму.
  • Російські чиновники продовжують просувати закон, спрямований на підвищення ефективності вручення повісток і боротьбу з ухильниками від призову до армії.
  • Центр національного спротиву оприлюднив звіт, в якому детально описуються масштаби незаконної депортації українських дітей з Донбасу в РФ.

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Війна Росії проти України
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