Кремлевская кампания "русификации" разворачивается против РФ, - ISW

Так называемая кампания "русификации", которую Кремль пытается проводить на временно оккупированных территориях Украины, приносит вред самой РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны .

Аналитики отмечают, что действия путинского режима усиливают пронационалистическую идеологию и критику национальных меньшинств в России.

"Война против Украины дала возможность наиболее агрессивным медийным лицам консолидировать свою идеологию и проектировать ее как на украинский народ, так и на неславянские меньшинства в самой РФ. Эта тенденция, вероятно, будет усиливаться по мере продолжения войны и переживет ее," пронзая русский внутренний пространство на долгие годы", - говорится в отчете.

Специалисты указывают, что российские чиновники постоянно выбирают мигрантов и этнические меньшинства "мишенями" для пополнения и формирования вооруженных сил, что в значительной степени "переводит военное бремя "русификации" в Украине на общины и отдельных лиц, являющихся его мишенями внутри страны".

В Институте изучения войны считают, что редкие случаи ксенофобии и расизма в РФ иллюстрируют суть внутренней "русификации".

В этом контексте аналитики напомнили, что глава следственного комитета РФ Александр Бастрыкин ранее призвал целенаправленно набирать мигрантов из Центральной Азии и Кавказа, получивших российское гражданство, поскольку у них "конституционная обязанность защищать страну, которая их приняла".

Основные выводы ISW: