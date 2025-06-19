У Кремлі заявили про майбутній візит Путіна до Китаю: розкрили дату

Російський диктатор Володимир Путін планує відвідати Китай 31 серпня. Під час візиту можливі "повномасштабні" переговори з китайським колегою Сі Цзіньпіном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на помічника диктатора Росії з міжнародних справ Юрія Ушакова, якого цитує "РИА Новости".

"Також разом візьмуть участь у святкових заходах, присвячених 80-річчю перемоги над мілітаристською Японією і закінченню Другої світової війни - це 3 вересня, Пекін. А 2 вересня будуть проведені повномасштабні двосторонні переговори ", - заявив Ушаков.

За словами Ушакова, Путін та Сі Цзіньпін зустрінуться у Китаї під час саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС), який проходитиме з 31 серпня по 1 вересня.

Позиція Китаю щодо війни в Україні

Китай стверджує про нейтралітет відносно повномасштабної війни країни-терориста Росії проти України та закликає до "мирного врегулювання через переговори". Водночас він уникає прямих оцінок агресії Москви та стверджує про "повагу до суверенітету всіх країн".

Також Пекін не підтримує санкції Заходу проти Москви та зберігає з нею економічне та політичне партнерство.

Нещодавно голова Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко заявив, що Китай систематично постачає Росії компоненти, які мають військове призначення.

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