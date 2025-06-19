В Кремле заявили о предстоящем визите Путина в Китай: раскрыли дату

Российский диктатор Владимир Путин планирует посетить Китай 31 августа. Во время визита возможны "полномасштабные" переговоры с китайским коллегой Си Цзиньпином.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на помощника диктатора России по международным делам Юрия Ушакова, которого цитирует "РИА Новости".

По словам Ушакова, Путин и Си Цзиньпин встретятся в Китае во время саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который будет проходить с 31 августа по 1 сентября. "Также вместе примут участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны - это 3 сентября, Пекин. А 2 сентября будут проведены полномасштабные двусторонние переговоры", - заявил Ушаков.