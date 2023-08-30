Москва відмовилася розслідувати аварію літака Пригожина за міжнародними правилами

Росія поінформувала бразильський орган з розслідування авіаційних інцидентів, що не розслідуватиме відповідно до міжнародних правил аварію бразильського літака Embraer, внаслідок якого загинув ватажок найманців групи "Вагнера" Євген Пригожин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Пригожин, два його заступники та чотири охоронці були серед 10 осіб, які загинули в результаті краху Embraer Legacy 600 на північ від Москви минулого тижня.

Він загинув через два місяці після того, як влаштував короткий заколот проти російського військового відомства, який став найбільшим викликом правлінню президента Володимира Путіна з моменту його приходу до влади у 1999 році.

Бразильський центр з дослідження та запобігання авіаційним подіям (CENIPA) в інтересах підвищення авіаційної безпеки заявив, що приєднається до розслідування, яке проводиться Росією, якщо його запросять і розслідування буде проведено відповідно до міжнародних правил.

Російське авіаційне управління не зобов'язане погоджуватися на CENIPA, але деякі колишні слідчі заявили, що це необхідно, оскільки уряди США та інших західних країн підозрюють, що Кремль стоїть за катастрофою 23 серпня літака Embraer Legacy 600, який має хороші показники безпеки.

Відсутність зобов'язань приймати міжнародні правила

За даними Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO), що базується в Монреалі, рейс з Москви з пунктом призначення до Санкт-Петербурга був внутрішнім, тому на нього не поширюються міжнародні правила, відомі під офіційною назвою "Додаток 13".

"Вони не обов'язкові, а лише рекомендують це зробити, - заявив агентству Reuters глава CENIPA Марсело Морено. - Але якщо вони скажуть, що почнуть розслідування та запросять Бразилію, ми братимемо участь віддалено".

CENIPA повідомила, що отримала відповідь від Міждержавного авіаційного комітету - Комісії з розслідування подій (МАК), при цьому російська влада заявила, що на даний момент не розпочинатиме розслідування відповідно до Додатку 13.

Близько 802 регіональних літаків Embraer місткістю від 37 до 50 місць, побудованих на тій же платформі, що і корпоративний літак Legacy 600, знаходяться в експлуатації, що наголошує на інтересі Бразилії до дослідження.

Джефф Гуззетті, колишній американський слідчий авіакатастроф, сказав, що Росія має прийняти допомогу від Бразилії, навіть якщо CENIPA зможе брати участь лише віддалено.

"Якщо вони цього не зроблять, то це вірна ознака того, що прозорого розслідування не буде".

Ці правила, що отримали свою назву з додатка до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію, широко відомої як конвенція Чикаго 1944 року, є стриманою, але ефективною формою міжнародного співробітництва, яка рідко піддається сумніву.

За словами представників служби безпеки, Додаток 13, сприяючи надзвичайно тісному технічному співробітництву, незважаючи на політичні кордони, та уникаючи питань провини, значно покращив безпеку польотів з моменту його запровадження.

Загибель Пригожина

Нагадаємо, літак групи "Вагнера" розбився 23 серпня неподалік резиденції Володимира Путіна на Валдаї, загинули десять людей. Російська влада стверджує, що серед пасажирів був Євген Пригожин.

Прес-служба Пригожина 29 серпня оголосила, що ватажка найманців таємно поховали на Прохорівському цвинтарі в Санкт-Петербурзі.

У Білому домі не виключають, що Путін може бути причетний до загибелі Пригожина, оскільки Кремля має довгу історію вбивства опонентів.