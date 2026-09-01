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У Кремлі заговорили про зустріч Путіна, Трампа та Сі Цзіньпіна

21:31 01.09.2026 Вт
2 хв
Лідери можуть зустрітися на саміті АТЕС у Китаї
aimg Марія Науменко

Майбутній саміт АТЕС у Китаї може зібрати за одним столом російського диктатора Володимира Путіна, президента США Дональда Трампа та голову КНР Сі Цзіньпіна. У Москві вже обговорюють можливість такої зустрічі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву помічника Путіна Юрія Ушакова журналісту Павлу Зарубіну для інформаційної служби "Вести".

За словами Ушакова, можливість переговорів за участі лідерів Росії, США та Китаю обговорювали Путін і Сі Цзіньпін під час зустрічі на саміті Шанхайської організації співпраці (ШОС) у Бішкеку.

Сторони розглядали не лише проведення тристороннього саміту, а й можливість окремих двосторонніх зустрічей.

"Сі Цзіньпін як господар зазначив, що, судячи з усього, приїде Трамп і, очевидно, приїде Путін, теж як запрошений. І якщо все вийде, як було сказано, то можна буде організувати і зустріч утрьох або, принаймні, з кожним обов'язково зустрітися", - розповів Ушаков.

Водночас наразі немає інформації про остаточну домовленість щодо спільної зустрічі трьох лідерів. У Кремлі лише допускають такий сценарій.

Коли відбудеться саміт АТЕС

Саміт Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва запланований на 18-19 листопада. Він відбудеться у китайському Шеньчжені.

Таким чином, саме цей міжнародний захід може стати майданчиком для потенційної зустрічі Путіна, Трампа та Сі Цзіньпіна.

Нагадуємо, спроби США просунути переговори про завершення війни в Україні зайшли в глухий кут.

На цьому тлі у червні Родні Мімс Кук-молодший провів у Санкт-Петербурзі таємні переговори з представниками Кремля, зокрема з помічником Путіна Антоном Кобяковим.

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