В Кремле заговорили о встрече Путина, Трампа и Си Цзиньпина

Предстоящий саммит АТЭС в Китае может собрать за столом российского диктатора Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и главу КНР Си Цзиньпина. В Москве уже обсуждается возможность такой встречи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление помощника Путина Юрия Ушакова журналисту Павлу Зарубину для информационной службы "Известия".
По словам Ушакова, возможность переговоров с участием лидеров России, США и Китая обсуждали Путин и Си Цзиньпин на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке.
Стороны рассматривали не только проведение трехстороннего саммита, но возможность отдельных двусторонних встреч.
"Си Цзиньпин как хозяин отметил, что, судя по всему, приедет Трамп и, очевидно, приедет Путин, тоже как приглашенный. И если все получится, как было сказано, то можно будет организовать и встречу втроем или по крайней мере с каждым обязательно встретиться", - рассказал Ушаков.
В то же время, нет информации об окончательной договоренности относительно совместной встречи трех лидеров. В Кремле только допускают такой сценарий.
Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества запланирован на 18-19 ноября. Он состоится в китайском Шэньчжэне.
Таким образом, именно это международное мероприятие может стать площадкой для потенциальной встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина.
Напомним, попытки США продвинуть переговоры о завершении войны в Украине зашли в тупик.
На этом фоне в июне Родни Мимс Кук-младший провел в Санкт-Петербурге тайные переговоры с представителями Кремля, в том числе с помощником Путина Антоном Кобяковым.