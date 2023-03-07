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У Кремлі вважають досить "вільною" стелю цін на російську нафту

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Москва, Вівторок 07 березня 2023 13:06
У Кремлі вважають досить "вільною" стелю цін на російську нафту Фото: Дмитро Пєсков поки почувається вільно (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Російська влада вважає, що стеля цін на російську нафту країнами Заходу була встановлена "досить вільно". Російська нафта і так продається дешевше цієї межі.

Про це офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Стеля була досить вільно встановлено з їх погляду. З одного боку, вони встановили стелю, а з іншого боку, начебто, і стелі немає, виходячи з існуючого рівня цін, існуючого рівня практики", - сказав Пєсков.

Так Пєсков прокоментував заяву спецпредставника США з енергетики Амоса Хохштейна про те, що стеля цін на нафту працює добре.

"Звичайно, жодної стелі ми не визнаємо і не визнаємо. Працюємо так, щоб ця система не завдавала шкоди нашим власним інтересам", - сказав Пєсков, зазначивши, що в Москві вжили "власних заходів".

Раніше спеціальний координатор президента США з міжнародних енергетичних питань Амос Хохштейн заявив, що цінові обмеження, запроваджені країнами G7 та союзниками, щоб змусити Росію продавати свою нафту та нафтопродукти зі знижкою, працюють добре.

Країни Великої сімки, Європейський союз та Австралія 5 грудня запровадили верхню межу цін на морські перевезення російської нафти, встановивши її на рівні 60 доларів за барель у рамках санкцій проти Росії за її вторгнення до України. Крім того, 5 лютого "Велика сімка" та союзники ввели цінову стелю на продаж російського палива.

Нагадаємо, середня ціна на нафтуосновної російської марки Urals у лютому 2023 року впала до 49,6 доларів за барель. Це у 1,86 разів нижче, ніж у лютому 2022 року. При цьому нафта марки Brent торгувалася понад 80 доларів.

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