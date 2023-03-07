У Кремлі вважають досить "вільною" стелю цін на російську нафту

Російська влада вважає, що стеля цін на російську нафту країнами Заходу була встановлена "досить вільно". Російська нафта і так продається дешевше цієї межі.

Про це офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Стеля була досить вільно встановлено з їх погляду. З одного боку, вони встановили стелю, а з іншого боку, начебто, і стелі немає, виходячи з існуючого рівня цін, існуючого рівня практики", - сказав Пєсков.

Так Пєсков прокоментував заяву спецпредставника США з енергетики Амоса Хохштейна про те, що стеля цін на нафту працює добре.

"Звичайно, жодної стелі ми не визнаємо і не визнаємо. Працюємо так, щоб ця система не завдавала шкоди нашим власним інтересам", - сказав Пєсков, зазначивши, що в Москві вжили "власних заходів".