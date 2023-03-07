В Кремле считают "вольготным" потолок цен на российскую нефть
Российские власти считают, потолок цен на российскую нефть странами Запада был установлен "достаточно вольготно". Российская нефть и так продается дешевле этого предела.
Об этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Потолок был достаточно вольготно установлен с их точки зрения. С одной стороны, они установили потолок, а с другой стороны, вроде как, и потолка нет, исходя из существующего уровня цен, существующего уровня практики", - сказал Песков.
Так Песков прокомментировал заявление спецпредставителя США по энергетике Амоса Хохштейна о том, что потолок цен на нефть работает хорошо.
"Естественно, никакого потолка мы не признаем и не признаем. Работаем так, чтобы эта система не наносила ущерб нашим собственным интересам", - сказал Песков, отметив, что в Москве приняли "собственные меры".
Ранее специальный координатор президента США по международным энергетическим вопросам Амос Хохштейн заявил, что ценовые ограничения, введенные странами G7 и союзниками, чтобы заставить Россию продавать свою нефть и нефтепродукты со скидкой, работают хорошо.
Страны Большой семерки, Европейский союз и Австралия 5 декабря ввели верхний предел цен на морские перевозки российской нефти, установив его на уровне 60 долларов за баррель в рамках санкций против России за ее вторжение в Украину. Кроме того, 5 февраля "Большая семерка" и союзники ввели ценовой потолок на продажу российского топлива.
Напомним, средняя цена на нефть основной российской марки Urals в феврале 2023 года упала до 49,6 долларов за баррель. Это в 1,86 раз ниже, чем в феврале 2022 года. При этом нефть марки Brent торговалась выше 80 долларов.
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