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В Кремле считают "вольготным" потолок цен на российскую нефть

Новина українською →
Москва, Вторник 07 марта 2023 13:06
В Кремле считают "вольготным" потолок цен на российскую нефть Фото: Дмитрий Песков пока чувствует себя вольготно (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Российские власти считают, потолок цен на российскую нефть странами Запада был установлен "достаточно вольготно". Российская нефть и так продается дешевле этого предела.

Об этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Потолок был достаточно вольготно установлен с их точки зрения. С одной стороны, они установили потолок, а с другой стороны, вроде как, и потолка нет, исходя из существующего уровня цен, существующего уровня практики", - сказал Песков.

Так Песков прокомментировал заявление спецпредставителя США по энергетике Амоса Хохштейна о том, что потолок цен на нефть работает хорошо.

"Естественно, никакого потолка мы не признаем и не признаем. Работаем так, чтобы эта система не наносила ущерб нашим собственным интересам", - сказал Песков, отметив, что в Москве приняли "собственные меры".

Ранее специальный координатор президента США по международным энергетическим вопросам Амос Хохштейн заявил, что ценовые ограничения, введенные странами G7 и союзниками, чтобы заставить Россию продавать свою нефть и нефтепродукты со скидкой, работают хорошо.

Страны Большой семерки, Европейский союз и Австралия 5 декабря ввели верхний предел цен на морские перевозки российской нефти, установив его на уровне 60 долларов за баррель в рамках санкций против России за ее вторжение в Украину. Кроме того, 5 февраля "Большая семерка" и союзники ввели ценовой потолок на продажу российского топлива.

Напомним, средняя цена на нефть основной российской марки Urals в феврале 2023 года упала до 49,6 долларов за баррель. Это в 1,86 раз ниже, чем в феврале 2022 года. При этом нефть марки Brent торговалась выше 80 долларов.

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