В России в очередной раз ноют из-за якобы "нелегитимности" президента Владимира Зеленского. Утверждают, что Украине нужно будет провести выборы перед подписанием мирного соглашения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства иностранных дел (МИД) России Сергея Лаврова, которого цитирует "Интерфакс".

По словам Лаврова, перед подписанием мирного соглашения между Киевом и Москвой для Украины "оптимальным вариантом" было бы "проведение выборов".

"Будем смотреть, кто имеет легитимность из украинской власти. Нынешняя конституция (Украины, - ред.) вроде бы позволяет говорить о председателе Верховной Рады, но оптимальным вариантом было бы проведение выборов", - заявил глава ведомства.

Также он добавил, что, согласно позиции российского диктатора Владимира Путина, Зеленский якобы "легитимностью не обладает".