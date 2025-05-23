В Кремле выдвинули условие для подписания мирного соглашения между Россией и Украиной
В России в очередной раз ноют из-за якобы "нелегитимности" президента Владимира Зеленского. Утверждают, что Украине нужно будет провести выборы перед подписанием мирного соглашения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства иностранных дел (МИД) России Сергея Лаврова, которого цитирует "Интерфакс".
По словам Лаврова, перед подписанием мирного соглашения между Киевом и Москвой для Украины "оптимальным вариантом" было бы "проведение выборов".
"Будем смотреть, кто имеет легитимность из украинской власти. Нынешняя конституция (Украины, - ред.) вроде бы позволяет говорить о председателе Верховной Рады, но оптимальным вариантом было бы проведение выборов", - заявил глава ведомства.
Также он добавил, что, согласно позиции российского диктатора Владимира Путина, Зеленский якобы "легитимностью не обладает".
Вопрос легитимности президента Украины
Российская Федерация (РФ) регулярно ставит под сомнение легитимность Зеленского после завершения его конституционного пятилетнего срока 20 мая 2024 года. В Москве утверждают, что без проведения новых выборов его полномочия якобы утратили силу. Этот тезис активно разгоняется пропагандой страны-террориста и Россией на международной арене.
Впрочем, украинское законодательство четко предусматривает, что в военное время выборы не проводятся, а действующий президент продолжает исполнять свои обязанности до инаугурации нового главы государства.
На днях директор правового департамента МИД Максим Мусихин уже утверждал о том, что глава Верховной Рады Украины может не подойти на роль подписанта будущего договора между странами, а Зеленский якобы является "нелегитимным".
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