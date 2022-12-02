У Кремлі відреагували на умови Байдена щодо переговорів з Путіним

"Тобто фактично, що сказав президент Байден: він сказав, що переговори можливі тільки після того, як Путін піде з України. Ось, що він сказав", - зазначив Пєсков.

Спікер Кремля заявив, що РФ не погодиться на такі умови, а так звана "спецоперація" продовжуватиметься.

"Сполучені Штати, як і раніше, не визнають нові території у складі Російської Федерації. І, звичайно, це істотно ускладнює пошук якогось взаємного ґрунту. Ґрунту, можливого для взаємного обговорення", - сказав він.

Нагадаємо, американський президент Джо Байден заявив, що погодиться на переговори з Володимиром Путіним, якщо той закінчить війну проти України.

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