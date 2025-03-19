У Кремлі відреагували на слова Віткоффа щодо можливої зустрічі Трампа та Путіна

Що передувало

Сьогодні спецпредставник Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф заявив, що зустріч між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним можливо відбудеться.За його словами, між сторонами є "взаєморозуміння". Однак він не уточнив деталей щодо можливо зустрічі.

Що кажуть у Кремлі

Пєсков заявив, що варіант, що зустріч Трампа та Путіна відбудеться в Саудівській Аравії, виключати не можна, але поки що конкретики щодо місця проведення очного саміту нема.

Нагадаємо, раніше Віткофф заявив, що США і Росія проведуть переговори щодо деталей припинення вогню в Україні в неділю, 23 березня, у Саудівській Аравії.

Розмова Трампа та Путіна

Напередодні ввечері відбулась телефонна розмова Трампа і Путіна. Вона була присвячена темі війни в Україні, зокрема питанню тимчасового припинення вогню.

Детальніше про те, про що домовилися сторони за версією Білого дому і версією Кремля - читайте в матеріалі РБК-Україна.