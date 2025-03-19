В Кремле отреагировали на слова Уиткоффа о возможной встрече Трампа и Путина

Что предшествовало

Сегодня спецпредставитель Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф заявил, что встреча между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным возможно состоится. по его словам, между сторонами есть "взаимопонимание". Однако он не уточнил деталей относительно возможно встречи.

Что говорят в Кремле

Песков заявил, что вариант, что встреча Трампа и Путина состоится в Саудовской Аравии, исключать нельзя, но пока конкретики относительно места проведения очного саммита нет.

Напомним, ранее Уиткофф заявил, что США и Россия проведут переговоры относительно деталей прекращения огня в Украине в воскресенье, 23 марта, в Саудовской Аравии.

Разговор Трампа и Путина

Накануне вечером состоялся телефонный разговор Трампа и Путина. Он был посвящен теме войны в Украине, в частности вопросу временного прекращения огня.

Подробнее о том, о чем договорились стороны по версии Белого дома и версии Кремля - читайте в материале РБК-Украина.