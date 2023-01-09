У Кремлі спробували заспокоїли росіян після новин про легкі танки для ЗСУ

Кремль намагається заспокоїти росіян після рішення Франції передати Україні легкі танки AMX-10RC. Керівництво РФ переконує, що нове озброєння нічого не змінить.

"Навряд чи має сенс говорити лише про французьке рішення. Знаємо, що і колективна Європа, і Північноатлантичний альянс, і Сполучені Штати Америки - вони вкачали вже десятки мільярдів доларів в Україну шляхом постачання озброєнь", - сказав спікер Кремля.

Водночас Пєсков на брифінгу запевнив російських пропагандистів, що новітнє озброєння, яке отримає українська армія, нібито не змінить ситуацію на фронті.

"Постачання можуть додати болю українському народу, затягнути їхні страждання. Але принципово нічого змінити не зможуть. Зірвати досягнення цілей "спецоперації" ці поставки не здатні", - заявив Пєсков.