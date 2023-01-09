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В Кремле попытались успокоить россиян после новостей о легких танках для ВСУ

Новина українською →
Москва, Понедельник 09 января 2023 13:48
В Кремле попытались успокоить россиян после новостей о легких танках для ВСУ Фото: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (GettyImages)
Автор: Наталья Юрченко

Кремль пытается успокоить россиян после решения Франции передать Украине легкие танки AMX-10RC. Руководство РФ убеждает, что новое вооружение ничего не изменит.

Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

"Вряд ли имеет смысл говорить только о французском решении. Знаем, что и коллективная Европа, и Североатлантический альянс, и Соединенные Штаты Америки - они вкачали уже десятки миллиардов долларов в Украину путем поставок вооружений", - сказал спикер Кремля.

В то же время Песков на брифинге заверил российских пропагандистов, что новейшее вооружение, которое получит украинская армия, якобы не изменит ситуацию на фронте.

"Снабжение могут добавить боли украинскому народу, затянуть их страдания. Но принципиально ничего изменить не смогут. Сорвать достижения целей "спецоперации" эти поставки не способны", - заявил Песков.

Напомним, в начале января стало известно, что Украина получит французские легкие танки AMX-10RC.

Детальнее о том, что это за вооружение и как оно может усилить украинское войско - в материале РБК-Украина.

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