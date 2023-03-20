У Кремлі розпочалася зустріч Путіна із Сі Цзіньпіном

Раніше повідомлялось, що ця зустріч була запланована о 15:30 за київським часом.

Путін заявив, що Китай за останні роки зробив ривок, у всьому світі це "викликає" непідробний інтерес і Росія навіть трохи заздрить цьому.

"Я уважно ознайомився з "планом Китаю" щодо врегулювання ситуації в Україні та його можна буде обговорити", - сказав диктатор.

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков повідомляв, що в них запланована розмова віч-на-віч, яка "продовжиться за неформальним обідом".

"Сьогодні буде неформальне, але дуже важливе спілкування. Глави держав порушуватимуть найактуальніші питання на свій розсуд. Завтра буде головний день держвізиту. Церемонія зустрічі, переговори у вузькому складі, розширеному складі, підписання документів, заява для ЗМІ, державний обід", - розповів Пєсков.