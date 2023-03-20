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В Кремле началась встреча Путина с Си Цзиньпином

Фото: российский диктатор Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В понедельник, 20 марта, началась встреча российского диктатора Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Ранее сообщалось, что эта встреча была запланирована в 15.30 по киевскому времени.

Путин заявил, что Китай за последние годы совершил рывок, во всем мире это "вызывает" неподдельный интерес и Россия даже немного завидует этому.

"Я внимательно ознакомился с "планом Китая" по урегулированию ситуации в Украине и его можно будет обсудить", - сказал диктатор.

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков сообщал, что у них запланирован разговор лицом к лицу, который "продолжится за неформальным обедом".

"Сегодня будет неформальное, но очень важное общение. Главы государств будут поднимать самые актуальные вопросы по своему усмотрению. Завтра будет главный день госвизита. Церемония встречи, переговоры в узком составе, расширенном составе, подписание документов, заявление для СМИ, государственный обед", - рассказал Песков.

Напомним, что сегодня лидер Китая Си Цзиньпинь прилетел в Москву, его самолет уже приземлился в аэропорту "Внуково".

Лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что Китай считает Россию так называемым "хорошим и надежным партнером". Так что Пекин надеется на "новый импульс" развития этих отношений.

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Российская ФедерацияКитайСи Цзиньпинь