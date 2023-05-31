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У Кремлі підтвердили, що Путін та Ердоган домовилися про зустріч

Фото: прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російський диктатор Володимир Путін та президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган домовилися про зустріч. Кремль підтвердив домовленість.

Про це заявив прессекретар диктатора Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

"Справді, коли Путін дзвонив і вітав пана Ердогана з перемогою на виборах, з переобранням на посаду президента Турецької Республіки, президенти підтвердили свій намір у вже осяжній перспективі провести двосторонню зустріч", - заявив речник Кремля.

При цьому Пєсков наголосив, що поки дата та місце зустрічі не визначені. За його словами, у Кремлі вже готуються до зустрічі Путіна та Ердогана.

Що цьому передувало

Сьогодні турецька газета Hürriye повідомила, що президент України Володимир Зеленський і російський диктатор Володимир Путін можуть приїхати до Туреччини після інавгурації Ердогана, яка запланована на 3-4 червня.

За даними журналістів, першим Анкару відвідає Путін. Це буде його перший візит до Туреччини з 2020 року.

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