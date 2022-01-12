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В Кремле заявили, что не собираются прекращать проводить военные учения у границ Украины

Автор: Ольга Белей

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не собирается выводить войска из четырех областей вблизи украинских границ. По его словам, и в дальнейшем военные будут проводить учения на своей территории, однако никакой связи между маневрами войск и переговорами с Западом нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия будет продолжать проводить военные учения на своей территории.

Он также заявил, что нет никакой связи между учениями Западного военного округа и переговорами РФ с США и НАТО по поводу "гарантий безопасности".

"Нет, никакой связи нет. Мы говорим все-таки о наших подразделениях и наших военных округах на территории нашей страны, военное строительство и военные учения продолжались, продолжаются и будут продолжаться, это обычная практика любых вооруженных сил", - заявил представитель Кремля.

Напомним, сегодня в Брюсселе проходит заседание Совета Россия-НАТО, главной темой которого стали потенциальная угроза военного вторжения РФ в Украину и американское присутствие в Европе. Также Москва представит свои требования по нерасширению НАТО на восток, в том числе за счет Украины.

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Военные учения