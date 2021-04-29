В Кремле заявили, что смогут найти аналог SWIFT и другим системам в случае ограничений

В Кремле уверены, что смогут найти альтернативу международной системе передачи межбанковских платежей SWIFT в случае ограничений. Это якобы сделают "в короткие сроки".

"Если SWIFT как некая услуга покажет свою ненадежность, мы живем в настолько развитом мире, что аналоги или "байпасы" или заменители этой системы будут найдены очень быстро", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он также отметил, что , что доля доллара в торговых операциях России "сокращается из года в год"

"Невозможно ни в чем ограничить Россию. Да, можно пытаться ее сдерживать, можно нажимать на горло своим союзникам и заставлять их не покупать вооружения, но это не заставит Россию изменить политику", - добавил Песков.